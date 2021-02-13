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حظك اليوم السبت 13-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:11 ص | السبت 13 فبراير 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء فريدة ولها جاذبية خاصة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

لا تصر على العناد فهناك دائما أشياء يمكن أن تتعلمها من الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

حاول أن تهدأ فالصوت العالي لا يحل بل يعقد المسائل مع من تحب أو مع شريك حياتك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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