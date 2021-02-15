«الصحة» تشدد على أهمية ارتداء الكمامات داخل المواصلات العامة

ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات أثناء التواجد فى المواصلات العامة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعى بمسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين، وضرورة المداومة على غسيل اليدين باستمرار أو فركهما بالكحول وتجفيفها جيدا.

«الصحة» تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات في شهر أبريل

جاءت هذه المناشدة بعد توقع وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد بارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال شهر أبريل ومايو، وطالبت من السيدات الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وفى حالة الخروج لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات وكذلك عدم لمس الأسطح.

«الصحة» تحذر من استخدام المفرط في المضادات الحيوية

وحذرت الوزارة من سوء استعمال المضادات الحيوية والإفراط فيها، مؤكدة أنها تؤدي إلى تفاقم مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مطالبة المواطنين عدم اتباع البروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا إلا بعد الرجوع للطبيب المختص.

وقالت الوزارة إنه وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وحددت الوزارة الأوقات التى يجب فيها غسل اليدين وقالت قبل وبعد إعداد الطعام وكذلك بعد استخدام دورات المياه وقبل وبعد تغير حفاضات الأطفال وبعد لمس القمامة وبعد لمس الحيوانات.

وتستمر وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات.

كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية والتى تمثلت فى الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ومزود بأكثر من لغة ليشمل جميع الفئات.