«س» و«ج» كل ما تريد معرفته حول صرف المعاشات للمستفيدين

تعمل الهيئة القومية للتأمينات، على توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الأسئلة المتعلقة بصرف المعاشات للمؤمن عليهم والمستفيدين كالتالي..

لمن تصرف منحة الوفاة ؟

- في حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت اليه بالكامل، وإذا كانت نسبة التوزيع بين المستحقين تقل عن الواحد الصحيح، توزع المكافأة بالكامل على المستحقين بنسبة توزيع المعاش بينهم، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

هل يشترط تقديم إعلام وراثة لصرف معاش الأبناء القصر بعد وفاة والدهم؟

تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد، فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.

ما هي شروط استحقاق الأخت للمعاش؟

يشترط لاستحقاق الأخت للمعاش ألا تكون متزوجة، بالإضافة إلى شروط الإعالة وهي:

-‌ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش.

- ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.

- ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

ما هي شروط استحقاق الابنة في معاش والدها؟

- يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.

هل تنتفع أرملة صاحب المعاش أو المؤمن عليه بخدمات التأمين الصحي؟

- تنتفع الأرملة بخدمات التأمين الصحي مقابل خصم قيمة الاشتراك عن التأمين الصحي بواقع 2% من قيمة المعاش.

هل يشترط لاستحقاق الابن للمعاش أن يكون مصري الجنسية؟

- لا يؤثر في استحقاق الابن للمعاش أنه يحمل جنسية غير المصرية، و يقطع معاش الابن إذا التحق بعمل أو زاول مهنة بعد سن الـ 21، ويوقف قبل هذا السن.