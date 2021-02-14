صندوق تحيا مصر يحتفل بعيد الحب بتسليم تجهيزات الزواج لـ158 فتاة

بدأ قبل قليل، بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات 3 بمنطقة المقطم، فعاليات احتفالية صندوق تحيا مصر بمناسبة عيد الحب لتسليم 158 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج، وذلك في اطار التنسيق مع مبادرة حياة كريمة عبر «دكان الفرحة»، وذلك بمشاركة محافظي القاهرة والقليوبية ورئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من نجوم الفن والغناء.

«دكان الفرحة» مبادرة أطلقها صندوق تحيا مصر.. تستهدف توزيع 250 ألف قطعة ملابس مجانا على طلاب الجامعات والأسر الأكثر احتياجا بدأت المبادرة من المنيا وتم تنظيم معرض ضم 17 ألف قطعة ملابس.

وسيتم توزيع الملابس من خلال تنظيم مجموعة من المعارض في إطار مبادرة «دكان الفرحة» داخل الجامعات المصرية وبمختلف المحافظات وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصري وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات لحصر أعداد الطلاب الأولى بالرعاية بكل جامعاتها.

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق تامر عبدالفتاح ان المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف دعم الطلاب المستفيدين والأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المبادرة نجحت فى توزيع 70 ألف قطعة ملابس على نحو 35 ألف مستفيد منذ إطلاقها.

وأضاف أن مبادرة «دكان الفرحة» تأتي ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي أعدة الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب «دكان الفرحة» هدفها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ومنها مبادرة «بالهنا والشفا» ومشروع الاستفادة من لحوم الهدى والأضاحى لتوفير الوجبات الغذائية لهذه الأسر في القرى والنجوع والذي استفاد منها أكثر من 6 ملايين مواطن حتى الآن كما يتضمن البرنامج مبادرة «سجون بلا غارمين» والتي نجحت في فك كرب أكثر من 6 آلاف غارم وغارمة حتى الآن بالإضافة إلى «حماية الاطفال بلا مأوى» والذي نجح فى حماية 16 ألف طفل سواء بإعادة دمجهم في أسرهم مرة أخرى أو تسكينهم فى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وفي نفس السياق، يوفر الصندوق من خلال محور التمكين الاقتصادي مشروع تمكين المرأة المعيلة تحت اسم «مستورة» والذي يقدم تمويلا يتراوح بين 4 إلى 20 ألف جنيه من خلال بنك ناصر لإنشاء مشروع متناهي الصغر ويستهدف كل امرأة قادرة على العمل ويتراوح عمرها بين 21 و60 عاما.