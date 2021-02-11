صندوق تحيا مصر: «نور حياة» استهدفت أكثر من مليون مواطن

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة «نور حياة» استهدفت 19 محافظة حتى الآن، على مستوى المدارس والقرى والنجوع لتقديم الخدمة للبالغين، وحصل على الخدمة مليون و60 ألف مواطن سواء بالكشف الطبي أو بتوفير النظارة أو بالعلاج أو إجراء العمليات الجراحية للمياه البيضاء على مستوى المحافظات التي استهدفتها المبادرة.

شخص في كل 5 ثوان يصاب بضعف أو فقدان البصر

وأضاف «مختار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة extra news، أن المبادرة تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الصندوق نتيجة تكليف الرئيس السيسي بمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وهذا اتجاه دولي، حيث يصاب شخص كل 5 ثوان بإحدى هذه المسببات، ومصر الفتت لهذه المشكلة من خلال توجيه الرئيس، ورصد مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية.

عدد كبير من منظمات المجتمع المدني تشارك بالمبادرة

وأكد أن ما يميز مبادرة «نور حياة»، الأطراف التي تتعاون في إطار التنفيذ سواء صندوق تحيا مصر أو القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، إضافة لمنظمة الصحة العالمية، التي تقدم دليل للتعامل خاصة مع تلاميذ المرحلة الابتدائية لمسببات ضف وفقدان الإبصار، إضافة لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني.

الصندوق يحرص على المشاركة الفاعلة للمبادرة

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة تأكيد وتكثيف عمل الأطراف المتعاونة سواء التي ينفذها الصندوق أو الدولة، منوها أن فكرة الرعاية الصحية التي تهتم بها الدولة يحرص الصندوق تماما على المشاركة الفاعلة في هذا الإطار.

توريد وتشغيل ماكينات للغسيل الكلوي في 4 محافظات

وأوضح أنه في نفس الوقت، القوافل التي تعمل في 4 محافظات تورد وتشغل أجهزة الغسيل الكلوي في إطار مبادرة «كلنا جنبك»، التي أطلقها الرئيس السيسي لإحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوي، حيث تم توريد لصحة الدقهلية وأسيوط ماكينات الغسيل الكلوي لتشغيلها على الفور، لتوفير الخدمة الصحية لمرضى الفشل الكلوي، وتوفير حضانات للأطفال المبتسرين، مؤكدا أن الدولة بأكملها تعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين خاصة الأولى بالرعاية.