مصطفى فهمي يشارك في دراما رمضان بـ«الحرير المخملي»

يُشارك الفنان مصطفى فهمي، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «الحرير المخملي»، مع الفنانة داليا مصطفى.

وبدأ فهمي، تصوير أولى مشاهده من المسلسل، اليوم الأحد، وذلك حسبما أعلن المؤلف أمين جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مسلسل «الحرير المخملي»، مستوحاة أحداثه عن رواية «الحرير المخملي» للكاتبة أميمة عز الدين، وهو من تأليف أحمد أبو زيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإشراف على الكتابة أمين جمال، وإخراج أحمد حسن، وهو من إنتاج شركة «سكرومو»، لصاحبها إسلام المرسي ونجلاء رشدي وأحمد سمان.

المسلسل من بطولة مصطفى فهمي، وداليا مصطفي، وأحمد وفيق، وهالة فاخر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسامي مغاوري، ومها أبو عوف، ودنيا عبد العزيز، وولاء الشريف، وطارق صبري، وإسلام جمال، ومحمد الصاوي، وهاجر الشرنوبي، وشاهيستا سعد، ورامي الطمباري، ومحمد درويش، ومحمد الحناوي، وأحمد جمال سعيد، وكريم الحسيني، وأحمد عثمان، وبسمة ماهر، ومروة عيد، ورضوي جودة، وهالة مرزوق، وكريم محجوب، ومحمد يونس، وشيرين القاضي، وكيرا الصباح، ويسرا مسعودي، وهاني سراج وأكمل المعداوى.

أهل الكهف

ويُشارك الفنان مصطفى فهمي، في فيلم «أهل الكهف» مأخوذ من رواية توفيق الحكيم، وتدور أحداثه حول في عام 300، ويُجرى تصويره حاليًا.

الفيلم تدور أحداثه حول صراع الإنسان مع الزمن، فثلاثة من القديسين يهربون بدينهم من ملك ظالم ويلجأون إلى كهف ينامون فيه لمدة ثلاثة قرون ويستيقظون في زمن غير زمانهم الذي عاشوا فيه، فكل منهم كانت له حياته الخاصة وأهله الذين كانوا يعيش معهم، كل ذلك قد انتهى، فيدركون أن معنى الحياة قد أفلت منهم، ويشعرون بالغربة والوحدة في هذا الزمن الجديد ويؤثرون العودة مرة أخرى إلى الكهف مفضلين الموت على حياتهم الجديدة التي لن يستطيعوا التوافق معها.

والفيلم من بطولة كل من محمود حميدة، عبد الرحمن أبو زهرة، خالد النبوي، أحمد عيد، محمد ممدوح، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم، صبري فواز، خالد الصاوي، ماجد المصري، عمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، بالإضافة إلى عدد كبير من الشباب الذي ذيع صيتهم خلال الفترة الماضية والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر.