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باتشيكو يتناسى خيبة الأبطال.. ويطلب التركيز أمام الإسماعيلي

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عبدالرحمن محمود
05:18 م | الأحد 14 فبراير 2021
باتشيكو

باتشيكو

 استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري، خاصة أن البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس.

كما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بغلق الملف الإفريقي تمامًا، والتركيز في لقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين ثقة الجميع في قدراتهم لتقديم أفضل أداء في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ما حدث في لقاء مولودية الجزائر الأخير ما هو إلا غياب التوفيق، وأن الفريق قدم مردودًا طيبًا في المباراة.

وبدوره حرص عبد الحليم علي مدير الكرة، على التحدث مع اللاعبين بشكل سريع، وطالبهم بمواصلة العمل الجاد، لافتا إلى أن المشوار مازال طويلا سواء في بطولة الدوري أو دوري الأبطال، ولا بد من التركيز الشديد في الفترة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.

وتعادل فريق الكرة بنادى الزمالك، في افتتاحية مبارياته أمام مولودية الجزائر سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي.

حيث أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عن وقوع فريق القلعة البيضاء، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، وبدأت مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021، في 12 فبراير 2021، بالجولة الأولى، وستنتهي بالسادسة في 10 أبريل 2021.

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