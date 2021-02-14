أيمن الكاشف: الأهلي يعيش أجمل أيامه ومشوار الزمالك في دوري الأبطال صعب

قال الكابتن أيمن الكاشف، المعلق الرياضي، إن النادي الأهلي يعيش أجمل أيامه، لما حققه من إنجاز كبير في إحرازه برونزية مونديال الأندية بالدوحة للمرة الثانية، بفضل الأداء والنتائج، لافتا إلى أن هذا الجيل من اللاعيبين مازال في بداية الاحتكاك العالمي، وتعتبر هذه البطولة أول مشاركة لهم عالميا، مضيفا: «الأهلي عودنا أنه بيحتفل يوم أو يومين وبعد كدة نقطة ومن أول السطر، لأن البطولات زي المحيطات والأحلام أنهار».

ونوه «الكاشف» خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إلى أن شعور الزمالك ببعض القلق تجاه مجموعته في بطولة دوري أبطال أفريقيا طبيعي، لافتا إلى أن الجميع يعتبر أن الـ3 لقاءات التي تقام على ملعب أي ناد مصري مشارك في دوري الأبطال، ويصل لدور المجموعات بحتمية فوزه وجمع 9 نقاط، لتسهيل مهمة الفريق في مباراياته خارج الأرض.

وتابع المعلق الرياضي: «أداء الزمالك لم يكن سيء، والمشوار طويل، صحيح أن المدرب تأخر في بعض التبديلات والتعديلات، وجانبه الصواب في عدم البدء في بعض الأسماء على حساب أخرى، لكن خلينا نقول إن المجموعة فعلا صعبة وقوية، وأمامه 5 محطات يستطيع فيها الزمالك يجمع عدد من النقاط».

وتعثر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال ضربة بداية مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله سلبيا مع نظيره مولودية الجزائر خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة، على ستاد القاهرة.

وسيحل الزمالك ضيفا على تونجيث بطل السنغال، الثلاثاء الموافق 23 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات.

وفي الجولة الثالثة، يحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي، في الخامس من مارس المقبل، ثم يستضيف أبناء ميت عقبة الفريق التونسي في الجولة الرابعة، باللقاء المحدد له السادس عشر من مارس المقبل.