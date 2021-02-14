نائب رئيس «غرفة الإسكندرية» يكشف أسباب ضعف شبكات المحمول

كشف أحمد حسن، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عن أسباب ضعف شبكات المحمول في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى الضغط على الشبكة التحتية، وأن جميع دول العالم لديها مشكلة اقتصادية جراء أزمة جائحة كورونا، كما أن هناك مصاريف تتكبدها جميع المؤسسات للحفاظ على الحالة الصحية للمواطنين.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات ورشة العمل "التحديات المعاصرة لقطاع الأعمال"، والتي نظمتها كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، أنه يجب الاهتمام بالأفكار وتطوير البنية التحتية، ومساعدة قطاع الأعمال على الشمول المالي، وتشجيع الشباب والمشروعات التي تبنى عملها من خلال التكنولوجيا لخلق فرص العمل.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أنه من المهم تفعيل الاتفاقيات الدولية والمساهمة بصورة فعالة لفتح آفاق جديدة للمعاملات الدولية.

وأكد أنه لابد أن يكون هناك منافسة بين المناطق الاستثمارية، لافتًا إلى أن منجم الذهب في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس سيساهم في جذب الاستثمارات، على اعتبار أنها منطقة مستقلة.

وأوضح أن الحياة الاقتصادية يوجد بها انحسار نظرًا للمؤشرات الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن القطاع السياحي متأثرًا بصورة سلبية بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأن التحدي الحالي هو الحفاظ على العمالة الحالية، ولابد من وجود مساندة بالإضافة إلى تطوير وتحديث المعاملات التجارية باستخدام التكنولوجيا.

واستطرد أن القطاع الزراعي في مصر شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تعد مصر من أكبر الدول المصدرة للفراولة والبرتقال والبطاطس والبلح، مشيرًا إلى أن المجال الزراعي كثيف العمل في ظل توجه الدولة للإصلاح الزراعي.