الجامعات تحسم موقف رفع الغياب والتيرم الثاني خلال أيام

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيعقد الإجتماع الدوري للأعلى للجامعات السبت المقبل بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بجامعة حلوان، وذلك لمناقشة الاستعدادات لامتحانات التيرم الأول، وكذلك وضع الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري ومناقشة كل شيء يتعلق بالعملية التعليمية بالكليات والجامعات.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس سيناقش جميع التفاصيل المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني والسيناريوهات الموضوعة له، وكذلك متابعة الموقف الحالي، ومدى استعداد الجامعات لإستكمال العلمية التعليمية والاستعدادات لمواجهة كورونا، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في انعقاد دائم بشأن الأوضاع والمستجدات القائمة.

وأكدت المصادر، أن الجامعات الحكومية والخاصة ملتزمة بقرارات اللجنة العليا لإدارة الأزمات، بشأن مد إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، على أن تبدأ الجامعات في استقبال الطلاب بالجامعات بدءً من 27 فبراير، لافتة إلى إنه تم ترحيل تواريح جميع الجداول المتعلقة بالامتحانات، مؤكدة ان ترتيب المواد الدراسية في الجداول الجديدة كما هي، مع تعديل تواريخ التنفيذ.

التعليم العالي: التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الامتحانات

ولفتت المصادر إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا أثناء الامتحانات، موضحة أن أي مستجدات بشأن العملية الدراسية بالجامعات، وكذلك فيما يتعلق بالامتحانات مرتبط بالموقف، والرصد للوضع الوبائي على أرض الواقع.

وأكدت المصادر، أن نظام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، قائم كما هو بنظام التعليم الهجين، وهو النظام الذي يدمج ما بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، لافتة إلى أنه جرى التنبيه على ضرورة الانتهاء من رفع المقررات الدراسية المتعلقة بالتيرم الثاني على المنصات التعليمية، سواء كانت الموحدة المركزية أو المنصات التعليمية التي تتبع الجامعات.