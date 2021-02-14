«حلوة الذرية.. بس مسئولية».. حملة للتوعية بسوهاج

أطلق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم الأحد، حملة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية وأهمية تنظيم الأسرة، تحت شعار «حلوة الذرية.. بس مسئولية» والتي تستمر لمدة شهر في الفترة من 15 فبراير الجاري، وحتى 15 مارس القادم .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، والذي ترأسه المحافظ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة .

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس جامعة سوهاج، ووفاء حمدي، مقرر فرع المجلس القومي للسكان، والدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة، وماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم، وهشام أبو زيد، وكيل وزارة القوى العاملة، ومحمد عبد السلام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الشباب والرياضة، والزراعة، ومحو الأمية وتعليم الكبار، والثقافة، والأزهر والكنيسة والأوقاف، ووحدة السكان بالديوان العام .

وأكد محافظ سوهاج، خلال الاجتماع، أهمية التوعية بمخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها السلبي على شتى مناحي الحياة، مشددًا على أنها العائق الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للمواطنين.

ولفت محافظ سوهاج إلى التركيز على محور " تنظيم الأسرة " خلال الـ 30 يومًا القادمة، وتكثيف حملات التوعية والندوات الإرشادية، لتغيير المفاهيم السائدة والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء تنفيذ الحملة، مشيرًا إلى أهمية دور الأزهر والأوقاف والكنيسة، في نشر المفاهيم الصحيحة، والوصول إلى الأهداف المرجوة من الحملة .

واستمع محافظ سوهاج خلال الاجتماع إلى الخطط التنفيذية للحملة من جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أهمية الوصول إلى كافة المواطنين خاصة في القرى والنجوع.

ووجه محافظ سوهاج فرع المجلس القومي للسكان بالتنسيق بين جميع الجهات المشاركة بالحملة، وإعداد جدول موحد يشمل كافة الخطط التنفيذية للحملة.