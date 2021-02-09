7 خطوات للاشتراك في مبادرة «2 كفاية» لمواجهة الزيادة السكانية.. اعرفها

أصبحت الزيادة السكانية مشكلة حقيقية تواجه النمو الاقتصادي لمصر، لذلك تسعي الدولة بكل طاقتها إلى تبني حملات ومبادرات صحية لمواجهة تلك المشكلة، وعلى رأسها مبادرة «2 كفاية» التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وتحت شعار مبادرة «2 كفاية» تم إطلاق ثلاث حملات إعلامية قومية، وإنتاج 100 حلقة من برنامج «دقيقة أسرية» وبثها على إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، وتنفيذ عروض مسرح شارع داخل القرى والنجوع المستهدفة، إلى جانب افتتاح 33 عيادة تنظيم أسرة تابعة للجمعيات الأهلية، التي قدمت خدماتها المجانية خلال المرحلة الأولى من عملها لأكثر من 35 ألف سيدة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لجمهورها على مدار الساعة، خطوات الاشتراك في مبادرة «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية خاصة بين الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل»، من خلال تحقيق رؤيتها في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر.

خطوات الاشتراك في مبادرة 2 كفاية

تستهدف المبادرة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، في المرحلة العمرية من 18 إلى 49 عاما.

البرنامج يتم تنفيذه في المرحلة الأولى في المحافظات الأكثر فقرًا والأعلى خصوبة «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان».

الشباب المتطوعون أو الذين يقومون بأداء الخدمة العامة في مبادرة «2 كفاية»، يطلق عليها «المثقفة المجتمعية»، من خلال زيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة.

تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات المستفيدات من مبادرة «2 كفاية»، من خلال الحصول على بيانات الأسرة، التي لها علاقة بالبرنامج.

يتم توعية السيدة ببعض المفاهيم المجتمعية، مثل مفهوم الأسرة الصغيرة وزيادة الفترة العمرية بين الأبناء، من خلال طريقة تتناسب مع ظروف كل مستفيدة.

في حال رغبة السيدة في تنظيم الأسرة، تقوم المثقفة المجتمعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التي تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.

تحصل السيدة المستفيدة على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.