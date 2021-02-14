وزير التعليم: بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس 10 مارس المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021، فى 10 مارس المقبل، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ عقد امتحانات الطلاب لكل سنة دراسية على حدة، وذلك لمنع التجمعات داخل المدارس، بسبب تفشي فيروس كورونا، موضحًا أنَّه سيتمّ تنفيذ إجراءات احترازية صارمة بجميع المدارس، للوقاية من كورونا.

وقال وزير التربية والتعليم، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ الوزارة كان لديها رغبة قوية فى إستكمال العام الدراسي وعدم إلغاءه، منوهًا إلى أنَّه لن يكون هناك امتحانات لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للتيرم الثاني، حيث سيتمّ تقييم الطلاب وامتحانهم بشكل شهري، وسيتمّ إعطائهم درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول والامتحانات الشهرية.

وأشار شوقي، إلى أنَّ الحضور للمدارس سيكون اختياريا وليس إجباريا، ولكن على كل ولى أمر لا يرغب فى ذهاب أولاده للمدارس، أن يتوجه للإدارة التعليمية ويقر كتابيا بعدم موافقته ذهاب أبنائه للمدارس، بسبب جائحة كورونا، ومتابعة تدريس وشرح المناهج عبر المنصات الإلكترونية التعليمية والقنوات التعليمية الفضائية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنَّ مجموعات التقوية ستعود يوم 10 مارس المقبل، بالمدارس بإجراءات احترازية مشددة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أنَّ الوزارة حريصة على حماية الطلاب من أي مكروه، والحفاظ على مستقبلهم التعليمى، مؤكّدًا أنَّه لن يتمّ امتحان الطلاب في الصفوف الأول من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي، وسيتمّ تقييمهما دون امتحانات تحريرية.