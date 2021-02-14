«بيصوروا بكاميرا خفية».. ضبط شخصين زعما ترويج المخدرات بكفر الشيخ

ألقت قوات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ، القبض على شخصين، لقيامهما بتصوير موضوعات عن طريق الهزار، حيث يستخدمان الكاميرات الخفية، بشارع المصنع بعاصمة المحافظة، لتصوير المواطنين بحجة توزيع المخدرات، وعندما يفتح المواطن اللفافة لا يجد بها شيئاً.

وقال مصدر أمني إنه جرى ضبطهما بعد ورود معلومات أن هناك شخصان يقومان بالإدعاء بترويج المواد المخدرة.

وأضاف المصدر الأمني أن دورية أمنية انتقلت من قسم شرطة أول كفر الشيخ، برئاسة الرائد محمد هاني إلى مكان الواقعة، وتبين أنهما يصوران فيديوهات على سبيل الدعابة، وتصوير مقاطع فيديو لنشرها على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

وأشار المصدر إلى أنه تبين أنهم يقيمان بدائرة مركز شرطة سيدى سالم، وجرى ضبطهما بحوزتهما مايك صوت، وكيس بلاستيك بداخله عدد من اللفافات السلفانية الفارغة، وكاميرا يستخدمونها من بعيد لتصوير المواطن.

وأوضح أن الشخصين أقرا أنهما فعلا ذلك من أجل جذب المشاهدين، وتزويد نسب المشاهدات عبر اليوتيوب،«عاوزين يتشهروا فعملوا كدة».

وأشار إلى أنه بمواجهة الأول قرر قيامه والثانى نجل عمه، بإستيقاف المارة وتصويرهم بإستخدام الكاميرا، وعرض اللفافات السلفانية الفارغة على المارة، بزعم أن بداخلها مواد مخدرة، وعقب ذلك يتم الإفصاح لهم أنها فارغة، وقيامه بذلك على سبيل الدعابة.

وتابع المصدر: «المتهم كان يخطط لنشر تلك الفيديوهات على موقع التواصل الإجتماعى (يوتيوب) لتحقيق عدد من المشاهدات والحصول منها على مقابل مادى، وبفحص الكاميرا تبين إحتوائها على عدة مقاطع فيديو مصورة لعدة أشخاص، جرى تحرير محضر وجار العرض على النيابة».