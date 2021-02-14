عاجل.. «التعليم»: تدريس الدين في كتاب يتضمن القيم المشتركة بين كل الأديان

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة خطة وزارات الثقافة والأوقاف والتعليم في مواجهة التطرف والإرهاب، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به النائب فريدي البياضي عضو اللجنة، وبحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم.

من جانبه، وافق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، خلال اجتماع اللجنة، على مقترح النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة، بتدريس مادة الدين ضمن كتاب يتضمن تدريس القيم المشتركة بين كل الأديان، ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش والمشترك، مضيفا أنه سيتم إضافة هذه المادة للمجموع لأهميتها.

وفيما يتعلق بوجود أمثلة لنصوص دينية في مناهج غير منهج الدين، قال الدكتور رضا حجازي، إن هناك توجيهات لاقتصار النصوص الدينية على مادة الدين فقط.

وكان النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، اقترح أن يكون تدريس مادة الدين في حصص مشتركة، وذلك لتعليم الطلاب القيم المشتركة بين كل الأديان، ومبادئ التسامح والمواطنة، والعيش المشترك.

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك خطورة كبيرة في قضية وضع نصوص دينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، مشيراً إلى أن ذلك يعطي مجالاً لمدرسين غير مؤهلين أن يفسروا تلك النصوص تفسيرات متطرفة وهدامة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير هذا الأمر على نشر الأفكار المتطرفة.