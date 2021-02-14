مصدر أمني يوضح حقيقة الاحتفال بعيد الحب أعلى كوبري ستانلي: «صور قديمة»

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، متضمنا صور لتجمع عدد من المواطنين أعلى كوبري ستانلي بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان «صور عيد الحب من على كوبري ستانلي في إسكندرية».

وأشار المصدر، إلى أن الصور المُشار إليها قديمة تعود إلى عام 2017، مؤكدا اضطلاع الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات المواطنين بالمنطقة المُشار إليها فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين.