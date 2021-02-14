رئيس التحرير

محمود مسلم

مصدر أمني يوضح حقيقة الاحتفال بعيد الحب أعلى كوبري ستانلي: «صور قديمة»

كتب:

محمد بركات
07:56 م | الأحد 14 فبراير 2021
كوبري ستانلي_ ارشيفية

كوبري ستانلي_ ارشيفية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، متضمنا صور لتجمع عدد من المواطنين أعلى كوبري ستانلي بمحافظة الإسكندرية تحت عنوان «صور عيد الحب من على كوبري ستانلي في إسكندرية». 

وأشار المصدر، إلى أن الصور المُشار إليها قديمة تعود إلى عام 2017، مؤكدا اضطلاع الأجهزة الأمنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تجمعات المواطنين بالمنطقة المُشار إليها فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين.

اقرأ المزيد:

تنفيذي الإسكندرية يقر تخصيص كابينة للأقزام مجاناً بكبائن ستانلي

«ستانلي وكارفور والفلاح».. لا أحد ملتزم بإجراءات كورونا في الإسكندرية

أديب عن زيادة استهلاك الأكسجين: اسألوا كوبري ستانلي وعيد ميلاد كارفور

التنمية المحلية: نحقق في احتفالات رأس السنة بكوبري ستانلي وبورسعيد