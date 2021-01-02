التنمية المحلية: نحقق في احتفالات رأس السنة بكوبري ستانلي وبورسعيد

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه جاري التحقيق في فيديوهات رأس السنة في كوبري ستانلي بالإسكندرية ومحافظة بورسعيد، إذ جرى التواصل بين غرفة عمليات الوزارة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية للوقوف على هذا الأمر، مؤكدا أن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يتضمن حظر إقامة الحفلات والأنشطة التى يترتب عليها تجمعات وذلك وفقا للقرار الصادر في 28 ديسمبر.

وأضاف قاسم مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنه وفقا لقرار مجلس الوزراء فيما يخص الإجراءات الاحترازية والذي سيبدأ غدا فإن رؤساء الأحياء والقرى ونوابهم لديهم الضبطية القضائية وفقاً لقرار وزير العدل تبعًا للدوائر الخاصة بهم في إطار الجهود الاحترازية.

وتابع، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أكد على التعاون مع مدراء الأمن والاجهزة التنفيذية في المحافظات وسيتم تنفيذ الضبطية القضائية بالنسبة لهم فيما يخص الاحياء والمراكز والمواقف العامة للسيارات والمدن من حيث التزام الناس بارتداء الكمامات الطبية وسيجرى التنفيذ الفوري وستتدرج في حال الدفع الفوري 50 جنيه وفي حال الامتناع يتم الإحالة للنيابة العام ثم المحاكمة.

وأردف، أنه يجب على المواطنين مراعاة اشتراطات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة والأماكن العامة المغلقة والأماكن المفتوحة التي يتعذر فيها التباعد الاجتماعي ودور العبادة والبنوك والشركات والجمعيات والمحال ودور السينما والمسارح والدور الثقافية والأماكن المغلقة المتعلقة بمنشآت فندقية والأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب والأسواق الشعبية.