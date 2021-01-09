«ستانلي وكارفور والفلاح».. لا أحد ملتزم بإجراءات كورونا في الإسكندرية

«لا أحد ملتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة»، هكذا كان المشهد في شوارع الإسكندرية، مع بدء الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، بالتزامن مع بدء الحكومة تطبيق غرامات على المخالفين.

كبده الفلاح آخر المطاعم المشهورة

تداول أهالي الإسكندرية، صورا عن التزاحم الشديد الذي يشهده «كبدة الفلاح» يوميا، ووجهت حملة مكبرة من حي وسط بالاسكندرية، الثلاثاء، على المطعم ومعه 9 منشأت أخرى، خالفت تطبيق الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، من بينها المطعم المذكور بمحطة الرمل.

وشددت الحملة على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل كل منشاة، ومنع دخول المواطنين دون ارتداء الكمامات الواقية، وتوفير أجهزة لقياس الحرارة ومستلزمات لتطهير ولتعقيم الأيدي بمدخل المنشأت.

كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التي باشرتها الحملة، التأكيد على ضرورة توفير سلات مهملات، والتخلص من النفايات بشكل آمن، واستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، والتطهير بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية.

كما أغلق حي وسط الإسكندرية، مساء أمس، 3 منشآت لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، خلال حملة مكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات، والمقاهي والمحلات، بقيادة اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط، تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وقال اللواء علاء يوسف، رئيس الحي، إن الحملة قد مرت على عدد 7 منشات بالطريق الدائري، لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا علي سلامة وصحة المواطنين؛ بمشاركة الإدارات المعنية.

وأضاف «يوسف» أن الحملة أسفرت عن إغلاق 3 منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تغريم 4 أفراد بشكل فوري لعدم ارتداء الكمامات.

وأوضح رئيس الحي، أنه تم التنبيه والتشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، وكذا التنبيه علي المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.

محافظ الإسكندرية: لا تهاون مع المخالفين

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إنه لا تهاون مع أي منشأة مخالفة، وستطبق الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة لفيروس كورونا المستجد في جميع المنشآت، وتطبيق الغرامة والغلق الفوري.

وأضاف المحافظ، أنه كلف بوضع ضوابط للعمل داخل الأسواق، وخاصة الأسبوعية، بما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد «الشريف» على ضرورة التشديد علي الباعة بالأسواق، بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين على الأسواق، مؤكدا أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولكن لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية من أعمال التطهير والتعقيم وترك المسافات اللازمة.

وتناشد محافظة الإسكندرية مواطنيها بالالتزام بالإجراءات الإحترازية وإرشادات الوقاية، والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أماكن التجمعات، مثل المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الاتصالات، وجميع الأماكن التي يتواجد بها أي تجمعات.

كارفور مغلق أسبوع بسبب إجراءات كورونا

وكانت حملة من إدارات حي وسط الإسكندرية، أغلقت بالتنسيق مع مديرية الصحة، مساء الأحد الماضي، هايبر كارفور، وعددا من المحال التجارية بمركز سيتي سنتر التجاري بمحرم بك؛ إذ جاء الإغلاق لمدة أسبوع كامل، مع تحصيل غرامة مالية بسبب عدم اتباع إجراءات كورونا، والقيام بعروض، والتسبب في التزاحم.

كوبري ستانلي احتفالا بالعام الجديد

وشهد كوبري ستانلي احتفالات ورقص ومهرجانات، وأجساد متجاورة وتزاحم شديد وبلالين ووجوه بابا نويل، في الساعات الأولى من أول أيام العام الحالي، احتفالا بقدوم عام 2021 ووداع 2020، ولكن هذا المشهد كان بمثابة طقوس الخطر الذي سيتعرض له أهالي مدينة الإسكندرية في الأيام المقبلة.