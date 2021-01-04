أديب عن زيادة استهلاك الأكسجين: اسألوا كوبري ستانلي وعيد ميلاد كارفور

قال الإعلامي عمرو أديب، إن استهلاك الأكسجين في مصر الفترة الماضية زاد بشكل كبير، كما أن الإصابات في المستشفيات أيضًا نتيجة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» زادت أيضًا، مستطردًا: «حد يقولي طب استهلاك زاد ليه أو حد يقولي فين الأكسجين هقوله اسأل المهرجانات على كوبري استانلي في الإسكندرية، أو اسأل عيد ميلاد كارفور، التجمعات والإصابات بكورونا وراء الاستهلاك الكبير للأكسجين».

هناك من يتاجر بدم الشعب.. على الدولة الضرب بيد من حديد

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على شاشة «mbc مصر»، أن المواطنين لا يتخذون الإجراءات الاحترازية ويأتون يسألون «فين الأكسجين؟ طب نرد عليهم نقولهم فين الإجراءات الاحترازية؟، بس خلينا نقول فيه ناس تتاجر بدم الشعب، وبطلب من الدولة أنها تضرب بيد من حديد، أنا كنت فاهم أني ممكن أنزل الصيدليات ملاقيش الزنك أو ملاقيش بنادول، أقول استنى عليه، بس النفس مش بيستنى».

الدولة المصرية قادرة على التحكم في الأسواق السوداء

وأوضح الإعلامي، أن الدولة المصرية القادرة على توفير كل شيء قادرة أن تتحكم في الأسواق السوداء التي تبيع أنابيب الأكسجين، « فيه ناس بتعمل ملايين على حساب البشر، الناس اللي توفت دي ربنا يرحمها، ابتدى الناس تروح المستشفى كتير الاصابات تزيد، العناية المركزة اللي كانت في الحسينية كانت مليانه على الاخر»، متوقعًا أن يكون هناك خطأ تقني تسبب في وفاة المرضى وليس نقص الأكسجين، وهذ ما ستسفر عنه لجنة التحقيقات في وزارة الصحة والنيابة العامة.

فيه 3 معلمين أو 2 قرروا يعملوا أسواق لأنابيب الأكسجين

وواصل: «لا أبرر لكن الأخطاء الطبية تحت الضغط تحدث، إحنا تحت ضغط، هذا البلد مشافش الناس وهي ترتمي في ثلاجات زي بره ولا الأطقم الطبية وهي بتقع، بس اللي حصل ده صدمة، هذه الأشياء لا أبررها، فيه خطأ حدث وناس توفوا بسبب وفاة عشان البلد دي فيها حرامية بيبعيوا النفس، في 2 أو 3 معلمين قرروا يسيطروا على السبوبة».