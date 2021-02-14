وزير التعليم: إعلان المواعيد الجديدة لامتحانات الثانوية العامة قريبا

أكّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ إعلان المواعيد الجديدة لعقد امتحانات الثانوية العامة قريبا، حيث كان من المفترض عقدها في 19 يونيو المقبل، ولكن سيتمّ تغيير المواعيد، بسبب التعديلات الطارئة على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى 2020-2021، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأوضح وزير التعليم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الامتحانات ستعقد إلكترونيًا للطلاب النظاميين والراسبين والمنازل، وسيتمّ تدريب الطلاب الراسبين والمنازل على كيفية شكل نظام امتحانات الثانوية العامة الجديدة.

وأضاف شوقي، أنَّه سيتمّ عقد امتحانات تدريبية تجريبية لطلاب الثانوية العامة في شهر أبريل المقبل إلكترونيًا حتى يتعودوا على شكل الامتحانات ونظام التعامل مع التابلت، وحل جميع المشكلات الفنية التي من الممكن أن يواجهونها، مؤكّدًا أنَّ هذه الامتحانات التجريبية ستكون بدون درجات، منوها إلى أنَّه سيتمّ وضع خطة محكمة للوقاية من كورونا خلال امتحانات الثانوية العامة مثلما فعلنا العام الماضى.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنَّ جميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة سيتمّ تصحيحها إلكترونيا لأول مرة دون تدخل العنصر البشري، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، منوها إلى أنَّ كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها، مؤكّدًا أنَّ الوزارة مستمرة فى تطوير شكل الامتحانات والمناهج، وتقديم تعليم عالى الجودة لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ونوه شوقي، إلى أنَّ الوزارة لن تسمح بعودة الدروس الخصوصية مرة آخرى، وسيتمّ عودة مجموعات التقوية إلى المدارس بدءا من 10 مارس المقبل، موضحًا أنَّ العام الدراسي الحالى استثنائي بسبب ذروة فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ الوزارة عملت على تواجد بدائل للتعلم بسبب ظروف كورونا، ومنها المنصات التعليمية الإلكترونية، والقنوات التعليمية الفضائية.

وأردف وزير التربية والتعليم، أنَّ جميع اللجان الامتحانية سيتمّ تعقيمها وتطهيرها، قبل بدائة الامتحانات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنَّ سلامة الطلاب من أهم أولويتنا.