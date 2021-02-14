خالد الجندي: «النبي علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيدا له»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي محمد هو رسول المحبة، الذي علمنا الحب قبل أن يخترعوا عيد الحب.

وقال الجندي خلال استضافته في برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية «DMC»:« اللهم صل على إمام الحب وإمام المحبين الذي نزل فيه قول الله تعالى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم».

عرفت طريقي بالحب وعرفت الله بالحب

وأضاف «الجندي»: « نسأل أن يغفر لنا ولكم بمناسبة الحب، وبمناسبة عيد الحب الذي نعتقد أنه عيد متكرر في كل لحظة، وأن النفس التي لم تدري معنى الحب، لم تدري معناها من الأساس لأن الشخص يعرف طريقه بالحب ويعرف الله بالحب».

عدم الإخلاص يمنع إجابة الدعاء

في سياق أخرى، تابع الجندي: «أمس تواصلت معي جريدة «الوطن» وسألني المحرر فيها عن موانع إجابة الدعاء، فقلت إن عدم الإخلاص والدعاء بمعصية، وأكل الحرام يمنع الدعاء، وضربت مثل بالأكل الحرام بالتزويغ من الشغل، لأن الشخص الذي يزوغ من العمل، يحصل على أجر لم يعمل فيه، وهذا أكل حرام وهذا الشخص يأكل أولاده مال سحت، وهذا كلام قاسي لكن أنا أكرره، إن التزويغ من العمل حرام سواء كان عمل خاص أو عام، والعام مشكلته أكبر لأنه سيحاسب أمام الله عن الأشخاص الذين قام بتعطيل مصالحهم».

التزويغ من العمل يمنع إجابة الدعاء

وواصل العالم بالأزهر الشريف: « في ناس طلعت جهلة قالوا في شيخ يقول زوغ وهم مش عارفين إن ده فعل موجود في القرآن الكريم، والماضي منهم زاغ وتم استخدامه في القرآن عدة مرات، ومن يزوغ من العمل يحصل على مال حرام وهذا يحجب إجابة الدعاء».