متحدث جامعة القاهرة: لم نستقر على طريقة استكمال التيرم الثاني

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن امتحانات منتصف العام وفقا لقرار لجنة إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ستكون يوم 27 فبراير الجاري بدلا من 20 فبراير، بعد مد إجازة منتصف العام أسبوعا، حرصا على صحة الطلاب.

الجامعات تستغل الإجاة لتعقيم الجامعات

وأضاف «علم الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الطلاب سيعودون إلى المدن الجامعية قبل 3 أيام من بدء التيرم الثاني، وسط استمرار الجامعات في تعقيم المدرجات من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مبينا أن كل الجامعات ستبدأ امتحان منتصف العام 27 فبراير الجاري، مبينا أن وجود اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات في 28 فبراير، من أجل تحديد طريقة استكمال التيرم الثاني.

الطلاب سيخضعون لطريقة الامتحان التي تناسبهم سواء بالحضور أو عن بعد أو بالنظام الهجين

وتابع: «نتيح للطلاب الامتحان عن بعد أو من خلال الحضور أو من خلال النظام الهجين، بعد توفير أغلب المقررات عن بعد، من أجل التغلب على أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والطلاب لديهم استعداد للامتحان عن بعد، مع وجود حضور لطلاب الكليات العملية من أجل إجراء التجارب العملية».

تأجيل امتحانات منتصف العام ومدة الإجازة

يذكر أن وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي، أجلت امتحانات منتصف العام الأول بعد زيادة إصابات حالة كورونا المستجد كوفيد 19، بعد دخول الموجة الثانية للفيروس في الشتاء الحالي، وبعدها قررت الوزارتين مد إجازة منتصف العام، لتصل إلى نهاية فبراير الجاري، بدلا من الانتهاء في 20 فبراير الجاري.