شكر خاص لـ فاروق الفيشاوي في كليب «نمبر 2» لنجله «أحمد».. فيديو

طرح الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو كليب «نمبر 2»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحقق نحو 50 ألف مُشاهدة في ساعتين تقريبًا.

ووجه أحمد الفيشاوي، من خلال «نمبر 2»، شكر خاص إلى والده الراحل فاروق الفيشاوي، ووالدته الفنانة سمية الألفي، وكذلك زوجته ندى الكامل.

وظهر مؤدي المهرجانات حمو بيكا، في مشهدين خلال كليب «نمبر 2»، حيث ظهر كموديل، ولم يُسجل أي كوبليه بصوته.

أغنية «نمبر 2» من كلمات T وألحان وزة وإخراج الفيشاوي و هو نفس فريق العمل الذي تعاون معه أحمد الفيشاوي من قبل في أغنية فيلم «القرد بيتكلم»، وتقول كلمات أغنية «نمبر 2»: «تاني واحد الناس عايزاه .. أرقام والحمد لله .. بيقولوا إني مختلف .. وفي هذا نحن نختلف».

أشباح أوروبا

وينتظر، الفنان أحمد الفيشاوي، عرض فيلمه «أشباح أوروبا»، في دور العرض، والذي يُشارك فيه الفنانة هيفاء وهبي، فمن المقرر أن يتم طرحه خلال الفترة المُقبلة، حيث تأخر عرضه رغم إنتهاؤه بسبب المشاكل القائمة بين هيفاء وهبي ومنتج العمل محمد وزيري.

ومن المُقرر أيضًا عرض فيلم «30 مارس» خلال الفترة القادمة، ويتعاون فيه أحمد الفيشاوي مع المخرج أحمد خالد موسى في ذلك الفيلم ومن إنتاج المنتجة الراحلة مي مسحال.

ويظهر «الفيشاوي» كضيف شرف في فيلم «ثانية واحدة» مع مصطفى خاطر ودينا الشربيني ويظهر في ذلك المشهد بصحبة أحمد شبية والذي يغني ضمن أحداث الفيلم.