عبد الغفار لـ«الطلاب»: بالعقل.. التجمعات شغالة يبقى ليه نوقف الدراسة؟

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن السبب وراء إصرار الوزارة على إجراء امتحانات للطلاب واستئناف الفصل الدراسي الثاني، حيث ذكر أنه يجب أن ينظر الطلاب لهذا القرار بشكل عقلاني، «بالعقل كدة، فيه انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، كما هو مُعلن من وزارة الصحة، وملحوظ أيضًا بالنسبة للعامة».

وأضاف عبد الغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مظاهر الحياة في مصر سواء المولات أو الكافيهات أو التجمعات «شغالة بشكل كبير»، مستنكرًا: «هل بقى الدراسة اللي تتمنع، ولا عشان فيه امتحانات، ولا عشان الطلاب عاوزين ينجحوا بدون امتحانات؟»، موضحًا أن الدولة المصرية مهتمه للغاية بتطوير التعليم من أجل بناء الإنسان المصري ورقيه.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك دول قامت بإلغاء السنة بالكامل، «قرار بسيط جدًا، وكان سهل لينا إننا نعمل كدة لأن العالم كله في أزمة والقرار ده مش هيضرنا، لكن مستقبل الولاد هو اللي كان هيخسر، اللي بيخلص كليته في 4 سنين كده هيخلصها في 5 سنوات، وأنا مقدرش أطمئن على مهندس ولا محامي ولا طبيب ولا تربوي أنه يتخرج وهو متعلمش كويس».

وأوضح عبد الغفار، أن الدولة حريصة على استكمال العام الدراسي بشكل إلى حد ما يحافظ على مستقبل الطلاب ويحافظ على صحتهم في المقام الأول وكذلك صحة ذويهم، «الأساتذة بتوع الجامعة هينزلوا وهيدرسوا، لازم نقدر حاجة زي دي، أي حاجة غير كدة يبقى مش عاوزين تعليم ولا بناء إنسان».