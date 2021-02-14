بعد مؤتمر الوزير.. تعرف على طرق تقييم طلاب النقل في الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي الذي عقد اليوم، لإعلان كل التفاصيل الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، وآلية استكمال الفصل الدراسي الثاني: «عدم استكمال التقييم العادل هذا العام يكافئ انهيار التعليم المصري وكذلك خطط التطوير ومصداقية نظام التعليم المصري».

وأضاف وزير التعليم، أنَّ الوزارة حضرت كمًا هائلًا من مصادر التعلم بجميع الصفوف الدراسية لمن يملكون أو لا يملكون الإنترنت: «الحاجة الوحيدة إننا منقدرش نعملها كدولة هي أن نقر بنجاح طالب في صف دراسي إلى الصف الأعلى دون تقييم منضبط».

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن» استمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم في مجال التعليم، طرق تقييم طلاب صفوف النقل، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق..

نظام تقييم طلاب التعليم الأساسي

ووفقًا لمؤتمر الوزير اليوم، فإنَّ الوزارة كان لديها رغبة قوية في استكمال العام الدراسي وعدم إلغاءه، منوهًا إلى أنَّه لن يكون هناك امتحانات لصفوف النقل من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للترم الثاني، حيث سيتمّ تقييم الطلاب وامتحانهم بشكل شهري، وسيتمّ إعطائهم درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول والامتحانات الشهرية.

وفضلا عن هذا، فأنه سيكون هناك 3 أنواع للتقييم وهي كالآتي:

التقييم الأول

الخاص بصفوف التعليم الأساسية، ويتم من خلال قياس المهارات الفردية والجماعية للطلاب، وقياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال مجموعة من الاختبارات بأنواعها «الشفهية، والتحريرية، والمهارية»، دون أي إجراء أي امتحانات تحريرية.

التقييم الثاني

هذا التقييم ستكون للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي وذلك من خلال إجراء الاختبارات التحريرية.

وفي كلا التقييمين، سيتم تسليم أولياء الأمور في نهاية كل شهر، تقرير عن أداء الطالب، ويتم وضع علامات لتقييم الطالب كالآتي:

اللون الأزرق: يفوق التوقعات.

اللون الأخضر: يلي المتوقع.

اللون الأصفر: يلي المتوقع.

اللون الأحمر: أقل من المتوقع.

التقييم الثالث

وهو التقييم الخاص بالصفين الأول والثاني الثانوي، وسيتم من خلال امتحانات الالكترونية من خلال التابلت، بأسئلة تقيس الفهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أنَّ الحضور للمدارس سيكون اختياريا وليس إجباريا، ولكن على كل ولى أمر لا يرغب فى ذهاب أولاده للمدارس، أن يتوجه للإدارة التعليمية ويقر كتابيا بعدم موافقته ذهاب أبنائه للمدارس، بسبب جائحة كورونا، ومتابعة تدريس وشرح المناهج عبر المنصات الإلكترونية التعليمية والقنوات التعليمية الفضائية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنَّ مجموعات التقوية ستعود يوم 10 مارس المقبل، بالمدارس بإجراءات احترازية مشددة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، منوها إلى أنَّ الوزارة حريصة على حماية الطلاب من أي مكروه، والحفاظ على مستقبلهم التعليمى، مؤكّدًا أنَّه لن يتمّ امتحان الطلاب في الصفوف الأول من رياض الأطفال وحتى الثالث الابتدائي، وسيتمّ تقييمهما دون امتحانات تحريرية.

أما بالنسبة للصفوف ما قبل رابع ابتدائي، فلا يتم إجراء أي اختبارات وإنما يتم وضع تقييم للطلاب.