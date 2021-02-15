حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يشتهر مواليد برج الدلو بتغير مزاجهم سريعًا، الأمر الذي يجعل علاقتهم تتوتر بالمحيطين بهم، كما أنهم عنيدون لا يعترفون بالخطأ، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالبلاغة ويجعلك أكثر يقظة وتفهما لظروف من حولك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرا وتأثيرا في الجنس الآخر.. فلا تتردد في إظهار مشاعرك لمن تحبهم وتفتقدهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو، الفنانة الراحلة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.