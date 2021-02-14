حظك اليوم الأحد 14-2-2021 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو من الشخصيات التي تتمسك بحريتها الشخصية، ما يجعله لا يميل إلى الحياة الزوجية، وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم تنجذب لأمور مهنية أو تجارية وقد تحقق مكاسب إذا اعتنيت بحساباتك ودرست جيدا خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تمنحك سحرًا وحدسًا صائبًا، وينفعك ذلك في معرفة ما يؤثر في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمري، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.