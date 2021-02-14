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حظك اليوم الأحد 14-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:05 ص | الأحد 14 فبراير 2021
برج الحوت

برج الحوت

مولود برج الحوت يجمل في قلبه الكثير من الحنان، كما أن لا يرهق نفسه في التفكير بما هو آت، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على اتخاذ قرارات سليمة في حياتك المهنية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

المريخ بمنزل العلاقات يجعلك تفتن الآخرين بشخصية ساحرة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.

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