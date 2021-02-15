حظك اليوم الاثنين 15-2-2021 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الحوت أن لديه القدرة على تقديم التضحية من أجل إسعاد المقربين له، بالإضافة إلى أنه يحكم على الأمور بقلبه وليس بعقله، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المحتمل أن يدفعك نحو عملية بيع أو شراء مهمة، أو تميل لاتخاذ قرارات حاسمة، فقط راجع جيدا خياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم أن تنتبه لأقوالك ولا تتسرع في ردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت، الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.