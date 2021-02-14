«كأنه بيذلها».. لافتة أم شيماء تثير الجدل في عيد الحب بالمنوفية: «جبتلك كبة»

«جه يكحلها عماها».. مثل ينطبق على أحد الأشخاص من أصحاب الأفق الضيق، بدلا من يهنئ زوجته بـ«عيد الحب»، شردها وفضحها بقصد معايرتها وإذلالها، بـ«لافتة» كتب عليها أنه اشترى لها «كبة وجريل»، وكأنه يمن عليها يدعي أنه اشتراه لها، في خطوة أقل ما توصف بالحماقة كما وصفها البعض إن كانت حقيقية، وأكثر حماقة إن كانت دعابة.

أثارت لافتة معلقة في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، حالة من السخرية والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاجئ الأهالي، بتواجد لافته في شارع السنترال، تحمل رسالة إعتذار من زوج لزوجته بمناسبة عيد الحب، مؤكدا لها يوفر لها الهدية من أحد المحلات التجارية بالمدينة، يطالبها بمسامحته، لعدم قدرته على الاستغناء عنها.

رسالة أبو شيماء تثير الجدل بالمنوفية

وكتب الشخص المجهول في رسالته التي وجهها لأم شيماء، "زوجتي العزيزة أم عيالي، سامحيني يا أم شيماء، أنا بحبك جدا ومقدرش أستغنى عنك، أنا جبتلك الجريل والكبة إللي نفسك فيهم من عند محل (....)، وسبتهم هناك باسم حبيبك المخلص، أبو شيماء».

جدل وسخرية علي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أم شيماء

وأثارت اللافته الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق عليها أحد الشباب مازحا: «دي فيها طلاق دي يا أبو شيماء»، فيما قال آخر، «هي الرجاله مالها كده يا أخونا دا بيقولوا المنايفه مسيطرين»، وقالت إحدى السيدات، «واضح إن الموضوع هزار مش جد، هيعمل يافطه علشان يقول جريل وكبه»، وقالت أخرى "تلا اطورت وبقت تعمل لافتات في عيد الحب يا حلاوة يا ولاد».

صاحب المحل ينفي معرفته باللافتة

من جانبه، أكد كريم محسن صاحب المحل التجاري، أنه لا يعلم أي شئ بخصوص اللافتة، لأنه خارج المحافظة منذ عدة أيام، مؤكدا أنه تفاجئ بانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحتفل المصريون اليوم بعيد الحب، ومن بين أجمل احتفالات عيد الحب التي شهدتها محافظة المنوفية، كانت لـ«السيد حمادة وكريمة الشرقاوي»، اللذان لقبا بأسعد زوجين مكفوفين، بعد أن جمعهما الحب لمدة 30 عاما، قضوها في سعادة وفرح، حيث قرر الزوج، إقامة احتفال عيد الحب على طريقته الخاصة، بعد عدم قدرته على الاحتفال به مع زوجته العام الماضي، الذي تصادف مع إجرائها عملية جراحية.