رامي جمال يحقق 100 ألف مشاهدة في 3 ساعات بـ«ما بتكبريش»

طرح الفنان رامى جمال، ثان أغنيات ألبومه بعنوان «ما بتكبريش»، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى بمناسبة عيد الحب، التي اقتربت من تجاوز 100 ألف مشاهدة خلال 3 ساعات.

رامي جمال يطرح ثاني أغنيات ألبومه الجديد

وطرح رامي جمال أول أغنية من الألبوم الجديد بعنوان «ولسه» من كلمات الشاعر جمال الخولي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهداتها لأكثر من 6 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية الجديدة

بعيوني شايف واعترف.. ما بتكبريش وبتصغري

والدنيا لونها بيختلف.. أول ماتيجى وتظهرى

حليتي عمرى وجالى تاني من بدايته

خليتى قلبى يعيش ويلحق اللى فايته

وكل ده ليا اتعمل.. من غير ما لحظة تفكري

بعيوني شايف واعترف.. ما بتكبريش وبتصغري

لو غيبتى عنك طولت.. مبتزعليش وتقدري

وايديكى ياما اتحملت.. ولاعنى يوم بتأخري

أنا شوفت منك كل حب وخير وطيبه

وعرفت جنبك يعنى ايه صاحبه وحبيبه

على كل شىء ليا اتعمل.. لازم أكيد تتقدري

بعيوني شايف واعترف.. ما بتكبريش وبتصغري

ومن المقرر أن يطرح ألبوم رامى جمال بعنوان «ولسه»، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج «نجوم ريكوردز»، تعاون فيهم مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، فضلاً عن تقديمه عدة ألحان في ألبومه.وقدم رامي جمال من قبل 4 ألبومات مع "نجوم ريكوردز" هم: "ملناش إلا بعض"، و"فترة مش سهلة"، و"ليالينا"، و"أنا لوحدي".

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال كان ألبوم "أنا لوحدي"، والذي حقق نجاحاً كبيراً، ووصل إلى 100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، بجانب تصدره المبيعات وقت طرحه

جدير بالذكر أن تلك هي المرة الاولى التى يساهم فيها ملحن سعودي فى تلحين أغنية لرامي جمال.