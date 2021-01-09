كورونا يضرب عائلة الفنان رامي جمال بعد وفاة شقيقة زوجته

أعلن الفنان رامي جمال عن إصابة والدة زوجته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بعد أن توفت شقيقة زوجته أمس بالفيروس اللعين بعد أيام فى صراع معه.

وغرد جمال عبر صفحته بـ«تويتر» قائلا :«سبحان الله من الصعوبات في الفيروس ده انك لازم تحافظ علي التباعد حتي مع أهلك لو اصيبوا ولكن هناك الكثيرون مثل زوجتي إختاروا الذهاب بأرجلهم للڤيروس لتكون بجانب والدتها المصابه بعد وفاة أختها وهو موقف رغم صعوبته الا أنه من غير المقبول ترك والدتها واهلها ف يارب احفظها وامها ».

وعلمت «الوطن» أن الفيروس كان قد هاجم اكثر من شخص من أسرة رامي جمال وزوجته خلال الايام الماضية، وأغلبهم حتى الآن فى حالة صحية جيدة.

وكان رامي جمال، قد حذر من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد وفاة شقيقة زوجته، وطالب المواطنين بإتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الوباء، مشيرًا إلى أن الفيروس ليس له «كتالوج» وليس مضمونًا سواء مع أصحاب الأعراض البسيطة أو القوية.

وأضاف «جمال»، في تدوينه له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، «أشكركم جميعاً على العزاء والدعاء، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لكم، ورجاء رجاء خلي بالكم من نفسكم ومن أهاليكم، الفيروس ملوش كتالوج مش مضمون، أنت من أصحاب الأعراض البسيطة أو لا قدر الله القوية، حافظوا على أنفسكم وعلى من تحبون، وشكر الله سعيكم جميعاً».

يُذكر أن الفنان رامي جمال جدد عقد التعاون مع شركة «نجوم ريكوردز» مرة أخرى، وذلك في حضور المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي الدكتورة هالة حجازي، ومدير الشركة ياسر خليل، حيث قدم 4 ألبومات علي مدار 8 سنوات ماضية مع الشركة.

وسيكون التعاون من خلال ألبوم غنائي جديد سيتم طرح أولى أغنياته خلال أيام، على أن يتم طرح باقي الألبوم على مراحل في عام 2021.