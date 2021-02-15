قبل نوة الثلاثاء.. 7 طرق لتجنب غرق المحاصيل الزراعية بالإسكندرية

عانت المحاصيل الزراعية بالإسكندرية خلال نوات الشتاء من الغرق، ما تسبب في تلف وأضرار جسيمة للمزارعين الذين فقدوا نسبة كبيرة من الإنتاج المراد الحصول عليه مع نهاية موسم الحصاد.

ويرصد «الوطن» 7 نصائح للمزارعين لتفادي أي خسارة نتيجة سقوط الأمطار الشديدة، وذلك في ظل توقع هيئة الأرصاد الجوية أن تمر الإسكندرية بموجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار بغزارة قد تصل إلى تساقط حبات البرد ووجود رياح تبلغ سرعتها 70 كيلو مترا في الساعة مع انخفاض فى درجات الحرارة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير.

ومن هنا نضع النصائح الزراعية وفقا لما وضعته إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية زراعة الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي للمزارعين، حتى يتم اتباع التوصيات فى حالة تساقط الأمطار:

1. وقف الرى تماما لكل المحاصيل.

2. فى حالة تساقط كميات كبيرة، لا بد من تصريف المياه من الأراضي.

3. تأجيل زراعة اى محصول حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار، وتزرع الأرض حراتى فى حالة تساقط كميات كافية.

4. لا بد من رش مركبات نحاسية كإجراء وقائي ضد الأمراض الفطرية فى حالة سقوط الأمطار.

5. احذر أمراض المجموع الجذرى عند تساقط الأمطار.

6. اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الأعفان فى حالة تساقط الأمطار.

7.الرش يكون بالمركبات الموصى بها من وزارة الزراعة، ويمكن التعرف عليها من أقرب إدارة زراعية تابع لها.