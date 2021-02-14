مسلسل في بيتنا روبوت حلقة 16.. زومبا فاشونستا ولذيذ يصبح شحات

على الرغم من مرور 15 حلقة من مسلسل في بيتنا روبوت، إلا أنه استطاع أن يحتل قائمة تريندات محرك البحث العالمي جوجل، وهو الذي يدور في إطار من الدراما الكوميدية، حول مهندس استطاع أن برمجة جهازين من الروبوت، لكن بسبب خلل في أحدهم أصبح غبي ويتسبب في العديد من المشاكل.

وتستعرض جريدة «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية في مجال الفني، ملخص أحداث مسلسل في بيتنا روبوت الذي يعرض على قناة سي بي سي ومواعيد عرضه، وتردد القناة.

مسلسل في بيتنا روبوت حلقة 16

يعاني يوسف من مشاكل في العمل، والتي يتسبب فيها شريكة رامي، الذي يبلغ العملاء بتغير مواعيد تسليم العمل، ويحاول يوسف بأقصي جهده لإصلاح تلك المشاكل، وعندما يذهب للمنزل، يفاجئ بأن زوجته سارة قررت أن تقوم بمشروع جديد، وهو شراء ملابس من الوكالة وإعادة تصميمها وبيعها للعملاء.

استغلت سارة لروبوت زومبا كفاشونستا، والتي يتم تداولها بشكل كوميدي، حيث تواجهها زوما بأن مشروع الفاشل وأنه لن ينجح..

يضيع لذيذ من يوسف، ويحاول أن يجده، وتستغل عصابة لذيذ بالعمل كشحات، وعندما يجده، يأتي المعلم لياخذه إلى الوكر، ويثبت كفاءته، تتقمص زميا شخصية نادي الجندي حتى تتمكن من إخراج لذيذ.

تردد قناة CBC

ويمكن لمحبي مسلسل في بيتنا روبوت متابعة الحلقة الجديدة عبر البحث عن تردد قناة CBC الذي تم تغييره هذا العام ليصبح 11785 رأسي، ويتم إذاعة مسلسل في بيتنا روبوت على قناة CBC Drama أيضا.

موعد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

ويتم عرض مسلسل في «بيتنا روبوت» على قناة CBC من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساءً، كما يتم إعادة الحلقة الجديد على نفس القناة في تمام الساعة 12.5 بعد منتصف الليل، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

كما يعرض المسلسل على قناة CBC Drama في تمام الساعة 11 مساءً، ويتم إعادته في تمام الساعة 5 صباحا، ويتم إعادته مره أخرى في تمام الساعة 12 ظهرا.

مسلسل في بيتنا روبوت

وتدور أحداث مسلسل «في بيتنا روبوت» حول مهندس برمجة يستطيع تطوير برنامج لتشغيل الروبرت، لكنه يتعرض لخيانة من شريكة بالشركة.

والمسلسل من بطولة الفنان هشام جمال والفنانة ليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف والفنانة القديرة دلال عبد العزيز، ومن تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوي.