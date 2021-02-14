لا يوجد رابط إلكتروني جديد لتسجيل العمالة الموسمية

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه لم يتم الإعلان عن رابط جديد لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، وذلك رداً على ما تداولته بعض الجروبات على تطبيق «واتساب». وأوضح المركز، فى بيان أمس، أنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، التى نفت هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإطلاق أى روابط جديدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على معاش دائم بقيمة 500 جنيه شهرياً، مشددة على أن الرابط المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة نهائياً.

وأشارت الوزارة إلى أن مبلغ الـ500 جنيه الذى يتم صرفه للعمالة غير المنتظمة منحة نقدية استثنائية تقدمها الدولة لدعم هذه الفئة المتضررة من أزمة كورونا، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك المواقع والصفحات المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجى هذه الشائعات. وفى سياق متصل، تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى الآن، ما يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفى مقدمتها السياحة والغزل والنسيج، من خلال صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة. وناشد المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى ضرورة تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.