أولياء أمور عن امتحان الشهادة الإعدادية: «مصلحة لصحتنا ونخشى النسيان»

لأول مرة في زمن كورونا، تعبر الشهادة الإعدادية التيرم الأول دون آداء امتحانات له، حسبما أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي بث عبر قناة «دي إم سي»، قائلا إن الإعدادية لن تؤدي امتحانات التيرم الأول في شكلها الطبيعي، في ظل مواجهة تداعيات أزمة كورونا، ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين أولياء الأمور.

حالة ما بين المؤيد والمعارض من أولياء الأمور لقرارات الوزير تجاه الشهادة الإعدادية، بسبب استرخاء الطلاب في الفترة الماضية، ونسيانهم للمواد المقررة عليهم في التيرم الأول، كما أن هذا القرار في مصلحة ولي الأمر وليس الطالب، «الطالب مش همه مصلحته»، فضلا عن اعتقاده أنه في إجازة، على حد قول الأميرة ولاء فوزي لـ«الوطن»، إحدى أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية.

ولية أمر: أعداد الإصابات هى من تحدد الذهاب للمدرسة أم لا

«الأعداد هى اللي هتحدد»، بهذه الكلمات عبرت «ولاء»، عن مصير عودة نجلها إلى المدرسة في التيرم الثاني، لأنها ترى أن المدرسة هى الشيء الوحيد الذي ينظم للأولاد أوقاتهم، مؤكدة أن أعداد الإصابات هي من تحدد لها إذا كان ابنها سيذهب للمدرسة أم لا، مضيفة أنها لم تتقبل فكرة التعليم عن بعد، «المشكلة مش في المؤسسة التعليمية، المشكلة في ولادنا».

والد طالب بالإعدادية: تأجيل الدراسة في مصلحة صحة الأسرة

متخذي القرار لهم رؤية صائبة بلا شك، بحسب قول أسامة عطية، لـ«الوطن»، أحد أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية، مؤكدًا أن الدولة لها رؤية واسعة في اتخاذ القرارات الهامة، موضحًا أنه على الرغم من أن هذا القرار لم يأت في مصلحة الطالب من الناحية التعليمية، إلا أنه جاء في مصلحة الأسرة من الناحية الصحية، مضيفا أنه لن يجعل ابنه يذهب للمدرسة في التيرم الثاني، «هو معتمد من التيرم الأول على القنوات التعليمية، بجانب مجموعات التقوية».

ولي أمر: المدرسة الطريقة الوحيدة لتعليم الأبناء

لم يتقبل عبدالرحمن أيمن، أحد أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية، فكرة التعليم عن بعد، واصفا «الأونلاين»، بأنها فكرة ناجحة في التعليم الجامعي، لكن لن يستوعبها طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية، مؤكدا على رغبته في عودة الدراسة حينما تقل أعداد الإصابات، مضيفا: «المدرسة هي الحاجة الوحيدة اللي بتعلم»، وأن النظر لسلامة وصحة الطالب، هي النقطة الإيجابية التي تجلعه متقبلا لتلك القرارات، بحسب قوله لـ«الوطن».

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المراحل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي، يؤدون امتحان واحد يجمع كل المواد في يوم ستعلن عنه الوزارة، على أن يتضمن الامتحان أسئلة عن جميع المواد، أما امتحانات التيرم الأول للصف الثالث الإعدادي سيتم دمجها مع امتحانات نهاية العام، مؤكدا أن الحضور في التيرم الثاني سيكون اختياريا مع رفع الغياب، على أن يبدأ في اليوم الـ9 من الشهر المقبل.