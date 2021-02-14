وزير التعليم العالي للطلاب: ادخلوا ذاكروا.. كفاية اللي فات

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن الوزارة نجحت في إجراء الامتحانات بشكل محترف خلال العام الدراسي الماضي بكافة الكليات، مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة ووزارة الصحة، وما تم اتباعه خلال السنوات الماضية سيجرى اتباعه العام الدراسي الجاري.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوزارة لا يوجد لديها استعداد لحذف أي جزء من المناهج التعليمية المقررة على الطلاب، قائلا: «معندناش استعداد نضيع عامين من الأجيال ويخرجوا ناقصين تعليم، وكفانا ما فات».

وأوضح أن الوزارة لم ولن تحذف أيًا من المناهج التعليمية كما يطلب بعض الطلاب من الوزارة، حيث إن الوزارة أخذت على عاتقها تعليم الطلاب بقدر المستطاع: «ياريت الطلاب يخشوا يذاكروا ويقضوا الـ15 يوم قبل استكمال الدراسة، وأغلبيه الناس عندهم معرفة بالمسؤولية».

وأكد أن الأهالي يريدون إعادة أبنائهم إلى المدارس والجامعات مرة أخرى، فبسبب جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم كله ظهرت أهمية ما كنا نحياه من قبل ظهور الجائحة: «كنا في نعمة مكناش حاسين بيها إن الطلاب ينزلوا الصبح ويروحوا الجامعات، كانت نعمة».

وبخصوص انخفاض الحالات المصابة بفيروس كورونا، فلفت إلى أن هناك انخفاض في أعداد مصابي الفيروس ولكنه انخفاض يشوبه الحذر: «إحنا بننزل بشكل كويس وعدد الحالات المترددة على المستشفيات الجامعية بتقل، ولازم ده يخلينا ناخد بالنا أكثر حتى نستمر في المعادلة لهبوط أعداد المصابين».