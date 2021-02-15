عمرو أديب يسأل وزير الرياضة: فلوس الزمالك فين؟ والأخير يجيب

رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تساؤل من الإعلامي عمرو أديب، حيث قال «هو فلوس الزمالك فين؟ ده نادي كبير، السؤال صعب بس فين فلوسه؟»، حيث ذكر الوزير، أن هناك مجلس للنادي تم تعيينه يقوم بالإدارة، والوزارة تقف بجانبه وتسانده، وهو يتابع الأموال والأوراق والمستندات الموجودة.

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أن ما يهمه في الوقت الحالي، هو أن يظل كيان نادي الزمالك موجود ومسنود، «مش هنسمح أبدًا أن فيه حاجة تضر كيان النادي، أما الفلوس فهي محل تحقيق ورؤية للدورة المستندية والحسابات البنكية، دي قصة تانية وقتها هنعرف».

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن نادي الزمالك مثله مثل أي نادي آخر، له إيرادات من خلال عقد رعاية فريق كرة القدم، والمجلس الحالي عمل على ذلك، وأخذ بعض المحصلات، «أيضًا العضوية بتجيب دخل باستمرار، وده زي أي نادي، فضلًا عن الجزء الخاص بتأجير المحلات الخاصة بالنادي، دي برضوا تدر بدخل للنادي».

وتابع: «الأندية مصاريفها كتيرة جدًا، ديما فيه عاجز ما بين الدخل والمصروفات، في إدارات الاندية خاصة الكورة، تجيب دخل كبير بس سقف تعاقدتها اكتر، موجودين ونتابع بشدة، نادي الزمالك بخير، حتى لا يحصل دروب في أي وقت من الأوقات للمؤسسة والكيان، احنا نتابع كيان، التفاصيل راحت مكانها وتدرس وتحلل ومواضيع تانية بس مركزين جدا فيه».

وواصل: «الزمالك مؤسسة رياضية كبيرة، احنا بجانبها ودي رسالة نقولها دلوقتي».