أشرف صبحي: الدولة دعمت قطاع الشباب والرياضة بـ16 مليار جنيه منذ 2014

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الاستقبال الحافل للرئيس عبد الرئيس عبدالفتاح السيسي في فرنسا يعبر عن جهوده في الارتقاء بالدولة المصرية.

وأضاف "صبحي"، خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات مبادرة "مصر أولا .. لا للتعصب"، بمناسبة بدء الدوري العام: "سنتصدى لكل المظاهر السلبية في مجتمعنا وهذا الأمر نابع من توصية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شدد على أهمية التصدي للشائعات، فنحن مع بناء دولة حديثة كبيرة".

وتابع: "حجم الاستثمارات والعمل في المجال الشباب والرياضي بلغ 16 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى عام 2020 واستطعنا الوصول إلى مختلف المراكز والقرى، كما استضافت مصر العديد من البطولات الأفريقية، وهذه المعالم يجب أن نتعصب لها، أي نتعصب لما تقوم به الدولة المصرية، مشددًا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما غير مسبوق بالشباب والمرأة.