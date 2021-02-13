«حياة كريمة» عن تطوع الشباب: «طاقاتهم هتلعب دورا كبيرا.. وحلقة وصل»

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة «حياة كريمة»، إن المبادرة الرئاسية، ستنجح نتاج الجهد المشترك من قبل مؤسسات المجتمع المدني والوزارت والشباب على مستوى الجمهورية، حيث إن المشاركة الشبابية ستكون في أكثر من جانب، منها المتابعة المجتمعية والأعمال الميدانية والتواصل مع المواطنين: «طاقات الشباب هتلعب دورا كبيرا جدا وحلقة وصل».

وأضاف «جاد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى الانتهاء من وضع الخطط التنموية في 51 مركزا، ويتم حاليا وضع آليات التنفيذ، لافتا إلى أن المبادرة تُعول على الشباب للتأهيل والتدريب والعمل جنبا إلى جنب مع الهيئات الحكومية التي تم تشكيلها للتطوير وتوفير حياة كريمة: «ده محتاج جهد شبابي كبير في عمليات المتابعة والتنسيق».

وأوضح أن المبادرة تحتاج مختلف البشاب من مختلف التخصصات التعليمية والمجالات المختلفة، وتسعى المبادرة لاستقطاب الشباب في القرى المستهدفة والتي سيجرى فيها التطوير: «كل التخصصات مطلوبة في مجال الهندسة أو التسويق أو الإعلام أو الإعلان وإشراك المواطنين».

يذكر أنه عقب مرور أسبوع واحد من فتح باب المشاركة والتطوع في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، بلغت أعداد المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني 17830 مشاركا من مختلف محافظات الجمهورية.

حيث كانت مؤسسة «حياة كريمة» أعلنت الأسبوع الماضي للمرة الأولى عن فتح باب المشاركة من خلال صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمختلف التخصصات والفئات الشبابية على مستوى الجمهورية.