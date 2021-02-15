شكوى في نقابة الموسيقيين ضد جابر القرموطي بسبب أغنيته الجديدة

قال محمد القرموطي، المستشار القانوني للإعلامي جابر القرموطي، إن نقابة المهن الموسيقية، تلقت شكوى من قبل أحد المحامين، ضد موكله، بعد أغنيته الجديدة «ست فوق الأربعين».

وأوضح محمد القرموطي، لـ«الوطن»، أنه سيبحث تلك الشكوى داخل النقابة خلال الأيام القليلة المقبلة، والوقوف على التفاصيل كافة.

كان جابر القرموطي قد طرح أغنية راب بعنوان «ست فوق الأربعين» خلال الأيام الماضية تقول كلماتها

اختلت الموازين لست فوق الأربعين

عجز خشونة تجاعيد

بنك أنوثة بدون رصيد

عايشة للمطبخ والمواعين

انسي السواريه والفساتين

جسمك رهل بقى تخين

كنتى أحلى من سنين

قالوا علينا مالناش لازمة

بعد 40 الستات أزمة

نسيوا إن الست عازمة

تكون هانم لليأس هازمة

هازمة هازمة هازمة

ياشيخة بقى !!!

انوثتك راحت عليكى

انا

شيلى غمامة عينيكى

فاكرة نفسك سن بنتك

اربعين سنة جاروا عليكى

ريحتك بقت طبيخ

ها

من المطبخ سامع صريخ

ياولد

كل همك سفرة ونيش

طالعة طالعة على مافيش

قالوا علينا هتبقى كاهلة

ها

وللعجز دايما سهلة

رديت عليهم اول وهلة

بعد 40 احلى واحلى

احلى احلى احلى

اربعيناية بس سند

اربعين سن عزم ووتد

اربعيناية بس رايقة

اربعيناية ولسة سايقة

حلوة لنفسى مش ليك

روشة فى نفسي وشيك

مديرة شغل وشايلة البيت

كهلة بس مش سهلة

اربعينية على ال Beat

حتى فى الراب مش حالة

سنى تلاتة واربعين

ودماغى توزن دولة

البس كمامتك واغسل ايديك

سبنى اعيش وشيل مناخيرك

ست بيت سيدة مجتمع

اربعينية سهل تكيدك

خلاص يا ستى ماتقفشيش

ده انا من غيرك مش هعيش

ادم من غير حواء مايمشيش

الست بطل الافيش

انتى قمر انتى موزه

سنك مهما كان مش قصة

الحياة من غيرك قاسية

ايوة بقى

كبرتى كبرتى فى قلبى راسية

ماميتا ما مايتا

انتى حلوة بسكويتة

مافيا مافيا مافيا تويتر

سارة فهمى احلى ديدا

بنت سلطح بابا شيك

المحروسة السمباتيك

والولية ام محمد

كيرلى ويفى هى اجمد

إيف دى احلى بنت

شفايف حمرا من غير Tint

شيموفبيا احلى عود

حتى البومة دية كيوت

البابا إنجى بنت عبود

إيناس والقطط على المظبوط

رغدة السعيد دية جنان

ديدى هانم يا حيوان