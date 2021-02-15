شكوى في نقابة الموسيقيين ضد جابر القرموطي بسبب أغنيته الجديدة
كتب:
أحمد حسين صوان
12:50 ص | الإثنين 15 فبراير 2021
جابر القرموطي
قال محمد القرموطي، المستشار القانوني للإعلامي جابر القرموطي، إن نقابة المهن الموسيقية، تلقت شكوى من قبل أحد المحامين، ضد موكله، بعد أغنيته الجديدة «ست فوق الأربعين».
وأوضح محمد القرموطي، لـ«الوطن»، أنه سيبحث تلك الشكوى داخل النقابة خلال الأيام القليلة المقبلة، والوقوف على التفاصيل كافة.
كان جابر القرموطي قد طرح أغنية راب بعنوان «ست فوق الأربعين» خلال الأيام الماضية تقول كلماتها
اختلت الموازين لست فوق الأربعين
عجز خشونة تجاعيد
بنك أنوثة بدون رصيد
عايشة للمطبخ والمواعين
انسي السواريه والفساتين
جسمك رهل بقى تخين
كنتى أحلى من سنين
قالوا علينا مالناش لازمة
بعد 40 الستات أزمة
نسيوا إن الست عازمة
تكون هانم لليأس هازمة
هازمة هازمة هازمة
ياشيخة بقى !!!
انوثتك راحت عليكى
انا
شيلى غمامة عينيكى
فاكرة نفسك سن بنتك
اربعين سنة جاروا عليكى
ريحتك بقت طبيخ
ها
من المطبخ سامع صريخ
ياولد
كل همك سفرة ونيش
طالعة طالعة على مافيش
قالوا علينا هتبقى كاهلة
ها
وللعجز دايما سهلة
رديت عليهم اول وهلة
بعد 40 احلى واحلى
احلى احلى احلى
اربعيناية بس سند
اربعين سن عزم ووتد
اربعيناية بس رايقة
اربعيناية ولسة سايقة
حلوة لنفسى مش ليك
روشة فى نفسي وشيك
مديرة شغل وشايلة البيت
كهلة بس مش سهلة
اربعينية على ال Beat
حتى فى الراب مش حالة
سنى تلاتة واربعين
ودماغى توزن دولة
البس كمامتك واغسل ايديك
سبنى اعيش وشيل مناخيرك
ست بيت سيدة مجتمع
اربعينية سهل تكيدك
خلاص يا ستى ماتقفشيش
ده انا من غيرك مش هعيش
ادم من غير حواء مايمشيش
الست بطل الافيش
انتى قمر انتى موزه
سنك مهما كان مش قصة
الحياة من غيرك قاسية
ايوة بقى
كبرتى كبرتى فى قلبى راسية
ماميتا ما مايتا
انتى حلوة بسكويتة
مافيا مافيا مافيا تويتر
سارة فهمى احلى ديدا
بنت سلطح بابا شيك
المحروسة السمباتيك
والولية ام محمد
كيرلى ويفى هى اجمد
إيف دى احلى بنت
شفايف حمرا من غير Tint
شيموفبيا احلى عود
حتى البومة دية كيوت
البابا إنجى بنت عبود
إيناس والقطط على المظبوط
رغدة السعيد دية جنان
ديدى هانم يا حيوان