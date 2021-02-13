«سكاي نيوز» عن جابر القرموطي: إعلامي مصري تحول إلى مغني راب

اهتمت قناة «سكاي نيوز عربية» بصورة الإعلامي جابر القرموطي الذي ظهر مؤخرًا مرتديًا زي مغني الراب، مشيرة إلى ردود الفعل المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه الصورة.

وتحت عنوان: «دعم وانتقاد وسخرية.. إعلامي مصري يتحول إلى مغني راب»، كتبت «سكاي نيوز»: «بثياب فضفاضة وقبعة شبابية وقلادة معدنية طويلة، خرج الإعلامي المصري جابر القرموطي للمرة الأولى إلى الجمهور في هيئة مغني راب، معلنًا عبر صفحته الرسمية عن إطلاق أغنية (ست فوق الأربعين)، ليستقبل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هذا الإعلان، بردود فعل متنوعة بين الدعم والانتقاد والسخرية».

ليست التجربة الأولى لجابر القرموطي في الغناء

ولفت تقرير «سكاي نيوز» إلى أن هذه التجربة لا تعد الأولى لـ«القرموطي» في عالم الغناء، حيث نشر خلال العام الماضي أغنيتين، عبر صفحته الرسمية، كانت آخرهما أغنية «بكره هنعيش» لمواجهة التحرش بمصر، والأولى «بكره هنعيش» والتي كانت بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة،

لكن اختيار «القرموطي» للون غنائي شبابي، جعل التجربة الحالية محل حديث جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وكشف «القرموطي» لـ«سكاي نيوز» عن أسباب خوضه لتلك التجربة المختلفة، موضحًا أن القضية التي تناقشها أغنيته الجديدة، كانت في الأساس حول المرأة الأربعينية، وهو موضوع درج على موقع «تويتر» في مصر.

«القرموطي»: استفزني تقليل البعض من المرأة في سن الأربعين

وقال «القرموطي»: «استفزني تقليل البعض من المرأة بعد إتمام عقدها الرابع من العمر، وأعجبت بشجاعة السيدات في الرد، فقررت أن أحاكي تلك المناقشات من خلال أغنية، تقوم على فكرة السجال بين طرفين، يقنع أحدهما الآخر في النهاية».

وأضاف: «أقوم خلالها بدور رجل يقلل من المرأة، أمام سيدة تهزم أفكاري بحجتها القوية، وبما أنني لا أملك حاليًا فرصة الظهور عبر منصة إعلامية للتفاعل مع القضايا المجتمعية، اخترت تلك الطريقة».

الأغنية تقوم على الإنتاج الذاتي

وأوضح «القرموطي» أنه بحث عن شريكة في الغناء، عبر «تويتر» أيضًا، لتمثل الصوت الأنثوي في هذا العمل الفني، مشترطًا أن تكون قد تجاوزت عامها الأربعين، لتعبر عما تمر به المرأة بشكل حقيقي وصادق، وليكون مؤثرًا بقوة على الجمهور، ووقع الاختيار على المطربة ميادة نصري، وفقًا له.

وتابع: «الأغنية تمزج بين الموسيقى الشرقية وموسيقى الراب، وقمت بتلحين جزء منها بنفسي عن طريق العود، بينما الجزء الخاص بالراب ساعدني في كتابته وتوزيعه، شابان لم يتجاوزا العشرين من العمر، وانبهرت بقدرتهما في التعبير، وكانا إضافة قوية للعمل، الذي يصل مدته لحوالي 3 دقائق».

ولفت «القرموطي» إلى أن الأغنية تعتمد على الإنتاج الذاتي، وتطوع كل فرد داخل هذا العمل الفني بما يستطيع أن يقدمه.