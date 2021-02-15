مصدر بمحافظة دمياط: 325.5 مليون قيمة تصالح مخالفات البناء

قال مصدر بديوان عام محافظة دمياط، إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء، وصل إلى 52787 طلبا حتى الآن، فيما بلغ عدد طلبات التصالح التي سددت مبلغ جدية التصالح 52498 طلبا.

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن» أمس، أن النسبة المئوية لمن سددوا قيمة جدية التصالح من المتقدمين وصلت إلى 99.5%، بقيمة متحصلات نقدية 52498 مليون جنيه.

وفي وقت سابق أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء بنسب متفاوتة، تتراوح بين 30 و50%، بحسب المناطق، مع مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت «عوض» مراعاة رسوم التصالح كافة الأوضاع، وأهمها البعد الاجتماعي، نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية، إلا أن أوضاع قاطنيها قد تمنعهم من تحمل دفع رسوم التصالح، كما ناشدت المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح، قبل انتهاء المدة المحددة في 31 ديسمبر الجاري .

ويتراوح سعر متر التصالح بالنسبة للوحدات السكنية من 150 إلى 500 جنيه بمدينة دمياط، وفقاً للمنطقة الكائن فيها العقار، وعرض الشارع، أما سعر المتر التجاري فيتراوح بين 250 و800 جنيه.

هذا و قد وصل سعر المتر السكني بمدينة رأس البر، إلى 600 جنيه، ويرتفع إلى 720 جنيهاً للوحدات الواقعة على البحر صف أول، أما سعر المتر التجاري فيصل إلى 900 جنيه، أما سعر المتر في قري مراكز دمياط و فارسكور والزرقا وكفر سعد، فيتراوح بين 50 و90 جنيهًا، وبالنسبة لقرى الرياض والبساتين، فيتراوح سعر التصالح على المتر بين 60 و150 جنيهًا، وفقَا لعرض الشارع.

وناشدت الوحدات المحلية بكفر سعد و ميت أبو غالب و فارسكور و مدينة عزبة البرج المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح و دفع مبلغ جدية التصالح قبل الموعد الأخير للتقدم بطلبات التصالح في مصر وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

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