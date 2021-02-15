وزير الرياضة عن مخالفات الزمالك: قمنا بدورنا في تقديم المستندات لجهات التحقيق

رد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تساؤل الإعلامي عمرو أديب، «هل الوزارة كانت على علم بالمخالفات المادية لنادي الزمالك؟»، حيث ذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدورها في تقديم كافة المستندات الموجودة ومن ثم تحويلها للجهات المنوط بها التحقيق.

دور وزارة الرياضة يقف عند تقديم المستندات لجهات التحقيق

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أن دور وزارة الشباب والرياضة يقف عند هذا الحد، «منقدرش إحنا كوزارة نقول أن حجم مخالفات النادي كبير أو صغير، لأنها راحت لجهة ثانية هي اللي تحكم وتحقق في مثل هذه المخالفات».

كل المخالفات لنادي الزمالك أمام جهات التحقيق.. نحن لسنا أداة حكم

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن دور الوزارة ينتهي عند هذا الحد حتى لا تتحول الوزارة إلى أداة حكم، «الجهة المنوط بها هي النيابة وتبحث وتدقق في كل شيء، والقرارات تكون من الجهات ذات الشأن، الطعن والدور اللي يقوم به مجلس الإدارة من حقه جدًا، ويتم الردود عليه والتعامل معه».