حديث المساء.. عزبة الهجانة ولقاح أكسفورد ومكالمة وزير الرياضة

تقدم «الوطن» لقرائها ملخصًا لأبرز ما تمّ تناوله ببرامج الـ«توك شو» المسائية ليوم الأحد، وأبرز الفقرات والمداخلات الهاتفية التي احتواها كل برنامج، حيث احتلت زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة بصحبة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء صدارة برامج التوك شو، إضافة لمكالمة وزير الشباب والرياضة وآخر تطورات لقاح أكسفورد ومدى تأثيره على السلالات الجديدة.

الحياة اليوم سلط الضوء على عزبة الهجانة ومبادرة حياة كريمة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إلى منطقة عزبة الهجانة يتعكس اهتمام القيادة السياسية بإقامة مشروعات توفر حياة كريمة للمواطنين: «مش هنضيع يوم، والشغل هيستمر على طول».

صديق: مش عايزين نضيع يوم وربنا يسألنا ليه عيشتوا الناس في عذاب

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه مبادرة تطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بدأت منذ شهر، وتم صب الخرسانة في بعض مناطق محافظة السويس، كما جرى إطلاق مرحلة عاجلة تتضمن 42 مشروعا في 14 محافظة، ما يعد إعجازا من الهيئة الهندسية، وبدأ تسليم عدد من المشروعات: «الكل بيشتغل ومش عايزين نضيع يوم ونتسئل قدام ربنا ليه عيشتوا الناس يوم في عذاب».

مدير مبادرة حياة كريمة: الرئيس يزرع الأمل.. ولا مشكلة لدينا في التمويل

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحده مبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يزرع الأمل في كل بقعة من مصر، عبر اهتمامه بالملفات التي تحققها المبادرة للمواطنين سواء في الحضر أو الريف أو المناطق العشوئية والمدن الجديدة: «سلسلة زراعة الأمل هتستمر، والدولة تستكمل إجراءاتها ونهجها المتبع من 2014».

كل الوزارات والهيئات والمحافظات مشاركة في التنفيذ

وأضاف «جاد الكريم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن برنامج «حياة كريمة» أطلقه الرئيس السيسي ويرعاه ويتابعه بشكل يومي، وتتم إدارته من خلال رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي فإن كل الوزارات والهيئات والمحافظات مشاركة في التنفيذ، وفيه سيتم تلافي كل المشكلات التي قد تعيق إنجاز التنفيذ.

مكالمة وزير الشباب والرياضة مع مساء DMC

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على كيانات كل النوادي المصرية، حيث أن نادي الزمالك حاليا في بداية مرحلة انتقالية، وحينما أعلن مجلس إدارة النادي الجديد، وجود مشكلات متعلقة بلاعب الفريق فرجاني ساسي: «كان مش مأمن وخايف، والمجلس الجديد طلب، وده دور الدولة المصرية، والموضوع انتهى خلاص».

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فسيجري الاهتمام بكل الأندية الشعبية ككل، حيث تدعم الوزارة الكيانات بلا استثنائات: «أندية الأهلي والزمالك أكيد بنكون وراهم بشكل كبير، ونحافظ ليهم لأنهم أرث مصري في الأندية الشعبية».

ولفت أن هناك الكثير من المبادرات المباشرة للتنمية والرياضة مثل مبادرة «دراجتك صحتك»، وفيها تم دعم العجلات وسارت الوزارة خطوات جادة فيها، كما أن هناك مبادرة تخص الأحياء السكنية: «كل يوم جمعة الصبح بيكون فيه مدربين مؤهلين في الشارع صباحا وبيعملوا تدريبات لكل الأحياء، وكمان عندنا رياضة 7 الصبح لكل الأحياء، وبدأ يكون فيه إقبال كثيف من المواطنين».

الإعلامية لميس الحديدي تسلط الضوء على لقاح اكسفورد

قال الدكتور أحمد سالمان عضو فريق جامعة أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن لقاح أكسفورد «أسترازينيكا» فعال بدرجة كبيرة مع تحور فيروس كورونا ببريطانيا بنسبة 74.5% مقارنة بـ84% في السلالة العادية، مشيرًا إلى أن تأثير اللقاح على تحور الفيروس في جنوب أفريقيا مازالت قيد الدراسة، لكن ما تم اكتشافه حتى الآن بصورة مبدئية أن اللقاح أقل فاعلية على هذه السلالة، لكنه فعال بنسبة 100% فيما يتعلق بالأعراض الشديدة التي تحتاج العلاج في المستشفيات.

وأضاف «سالمان» في مداخلة هاتفية الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «فعالية اللقاح ضد سالة جنوب أفريقيا فيما يتعلق بمنع العدوى البسيطة أو المتوسطة قلت بشكل ملحوظ، وستظهر النسبة في الفترة المقبلة».