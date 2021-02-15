أديب: الوضع بين السودان وإثيوبيا يسبق الحرب.. ستؤدي إلى صراع دامٍ

قال الإعلامي عمرو أديب، إن دولة السودان الشقيقة الجارة الجنوبية لمصر تشهد حالة تسبق الحرب التي يمكن أن تندلع في أي لحظة بين دولتي إثيوبيا والسودان، لافتا إلى أن دخول قوات إثيوبية إلى أراض سودانية واحتلالها بجانب رد السودان على هذا الأمر في ظل عدم مغادرة مواطنين إثيوبيين لأراض سودانية أمر يشبه الحرب، مبينا أن اليوم تخطت القوات الإثيوبية الحدود السودانية وسط اعتراف كل دولة بأحقية ملكيتها للأرض الدائر عليها الخلاف.

وأضاف «أديب» خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية mbc مصر، أن إثيوبيا تقول إن مزارعيها يعيشون على الأرض محل النزاع منذ عشرات السنين بينما يقول الجانب السوداني أن تقسيم الحدود بحسب 1902 و1972 يؤكد أن الأرض تابعة للسودان بكل شبر فيها.

وتابع: «طبعا الحكومة الفتية الجديدة في السودان لازم تثبت لأهلها إنها لن تفرط في الأرض زي حكومة البشير قبل كده اللي سابت الأرض تذهب وتضيع وبيتكلموا في هذه اللحظات عن أن مسؤول سودان يصف ما تمارسه إثيوبيا على أراضي السودان بالاستيطان الإسرائيلي، والموقف مشتعل في هذه اللحظات ترصد السودان اصطفاف قوات إثيوبيا على الحدود وفي تصعيد واضح وكبير على الحدود بين البلدين».

وواصل: «منذ مدة كان المسؤولون من الطرفين يقولون إن الأمور هادئة وبسيطة ولن تتطور إلى الحرب لكن الأمر الآن وصل إلى مرحلة من التطور التي قد تجعلك تستيقظ في أي وقت تجد قصف بمدافعية أو طيران وهذا حدث من قبل، كما أن السودان في الوقت الحالي يستخدم تعبير احتلال إثيوبيا لأراضٍ سودانية، وإثيوبيا أيضا تتحدث أنه لا يوجد حق للسودانيين في هذه الأرض التي تعد مساحتها كبيرة وستؤدي إلى صراع دامي بين البلدين الإفريقيين».