أديب عن مصافحة الشناوي ونوير: صحاب وقاعدين على قهوة الـ«إنترناشيونال»

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بحصول النادي الأهلي على برونزية بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر، بعدما تجاوز عقبة بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، قائلًا: «الرئيس أشاد بأداء النادي الأهلي، وقال إن مصر تدعم الشباب والنجاح، وكلام الرئيس السيسي أسعد الكثيرين، لأن الأهلي كان يلعب باسم مصر، فقد كانت قلوبنا مع الأهلي، وكنا عاوزينه يعمل نتيجة جيدة».

وأضاف أديب خلال تقديم برنامج «الحكاية» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «كانت ملحمة عظيمة بطلها كل لاعبي الأهلي، لكن يجب أن أخص بالذكر الشناوي، أقصد القائد الشناوي، خلى اللعيبة تتطمن، وكان شايل الماتش واللاعيبة وشايف الناس كلها، الولد قيادة، وماهر مهارة غير طبيعية».

وحول أول ركلة ترجيح تصدى لها محمد الشناوي، بعد أكثر من محاولة للاعب فريق الخصم الذي حاول أن يركل الكرة بشكل استعراضي: «قعد يتحنجل للشناوي زي أبو فصادة، ويروح يمين وشمال، لكن الشناوي جبل تلج واقف ولا اتهز، أعصابه غير طبيعية وتركيزه غير عادي».

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن الشناوي كان يستحق جائزة أفضل لاعب في البطولة: «هناك أيضا أيمن أشرف، محمد هاني، محمد مجدي قفشة، والأهم من كل ذلك ولولاه لما كانت للبطولة معنى هو الجمهور المصري، ورئيس الاتحاد الدولي فيفا أشاد بالجمهور المصري، لأنه ادى طعم للبطولة وشكل ومعنى، فهو ملتزم وعظيم وجبار وأخلاق ويشرف».

وعن مصافحة الشناوي ومانويل نوير أفضل حارس في العالم، بعد فوز الأهلي بالميدالية البرونزية، قال: «هنا بقى الـ إنترناشيونال، هنا إحنا صحاب وقاعدين على قهوة الـ إنترناشيونال، حاجة تشرف، الشناوي بيسلم على زملائه في العولمة، إحنا مش LOCAL، والشناوي راح حتة تانية».