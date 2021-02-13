عمرو أديب: سفير إسرائيلي نشر رقم نتنياهو عشان بايدن يكلمه.. نمرته حلوة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن صانع القرار الإقليمي والخارجي في مصر دائما ما يستيقظ على عشرات الموضوعات المعقدة مثل «السد الإثيوبي» وموقف المصالحة الفلسطينية وبعض المشاكسات التركية والمصالحة القطرية: «طول اليوم فيه ملفات كثيرة وإحنا مشتبكين إقليميا ودوليا».

ناس جربت تتصل بالرقم لقيته مش شغال

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه لبرنامجه «الحكاية» والمذاع على فضائية «MBC مصر»، أنه في أحد المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض سأل أحد الصحفيين المتحدثه باسم البيت الأبيض عن متى ستتصل أمريكا بإسرائيل، أعقبها نشر السفير السابق لإسرائيل في الأمم المتحدة تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير «تويتر»: «عمل تويتة وقال لبايدن كلم نتنياهو، أنت كلمت الدنيا كلها وده تليفونه، وحط رقم تليفون نتنياهو في التويته بتاعته، ورصله الدول اللي هو كلمها، ونمرة نتنياهو حلوة، الأربع خمسات في الآخر يخليك تحفظها، وناس جربت تتصل بالرقم لقيته مش شغال».

لازم الناس تشوفنا أقوياء ومعانا ورق حقيقي ومهم وكسبان

وأوضح الإعلامي أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن، أمامها الكثير من الملفات التي ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الفترة الحالية هي فترة لعبة «الشطرنج»، وهناك الكثير من الأشياء الجديدة التي تحدث حول العالم: «لازم نلعب الورق صح، والناس تشوفنا أقوياء ومعانا ورق حقيقي ومهم وكسبان».