وزير الرياضة عن أزمة تجميد حسابات «الزمالك»: الموضوع بات محلولا

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن انفراجة في أزمة الحجز على حسابات نادي الزمالك، حيث ذكر أن الوزارة داعمة للكيانات الكبيرة والأندية الشعبية جميعها، وفي أي مشكلة سنكون موجودين من أجل حلها، موجهًا شكرة للإعلامي عمرو أديب: «بشكر حضرتك، حضرتك ملم بكل المؤسسات الرياضة وتساعد وتنقل للرأي العام وتساعدنا كتير».

وأضاف «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أن الوزارة تدخلت عندما حدثت هذه الأزمة، «تواصلت مع المجلس، وقالنا المشكلة، ونتدخل من أجل الحل بشكل سريع، حصل مننا أننا تواصلنا مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وإن شاء الله الموضوع بات محلول».

وتابع: «أنا طمأنت مجلس الزمالك على حل الأزمة، وعرضنا الموضوع في مستويات أعلى، بس الموضوع محلول ومفيش أي مشكلة، أيًا كان الموضوع أو شكل الأزمة أو حجمها، إحنا بنكون موجودين ومش هنسيب حاجة أو أي نادي فيه مشكلة سواء الزمالك أو غير الزمالك»، كما كان هناك أكثر من أمر تدخلنا فيه سابقا وحللناه سريعا دون أن نفصح عن ذلك.

كما علّق على استضافة مصر لمباراة الوداد وكايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا، «يجب أن تُظهر مصر تطورها ونستغل فرص الأزمات التي يمر بها العالم وأن نكون عامل جذب، ولن يتم شيء إلا بإجراءات وافية وخطوات مع وزارة الصحة، هذا في الحسبان ونتواصل مع اتحاد الكرة بهذا الشأن»، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».