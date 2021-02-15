الحماية المدنية تكثف جهودها لاستخراج مواطن من أسفل عقار روض الفرج

تكثف قوات الحماية المدنية جهودها للوصول لشخص رابع كان مع 3 آخرين لقوا مصرعهم أسفل أنقاض عقار روض الفرج المنهار، فيما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار، مع استمرار عمليات البحث عن الشخص الرابع.

وانهار منزل مكون من طابقين بشارع جزيرة بدران المتفرع من شارع خورشيد بروض الفرج، ولقي 3 مواطنين مصرعهم في الحادث، فيما يجري البحث عن رابع، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.